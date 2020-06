Da Porto no al prestito per salvare la TAP

editato in: da

(Teleborsa) – In Portogallo si vivono ore di apprensione per la sopravvivenza della compagnia aerea TAP. Urge l’erogazione di un prestito da 1,2 miliardi di euro, impedito dall’azione dell’associazione commerciale di Porto che ha presentato una ingiunzione alla corte amministrativa suprema per mancato rispetto del principio di equilibrio territoriale.

Un’azione che sarebbe motivata dal fatto che l’operatività sulle rotte internazionali di TAP è concentrata per il 96% sull’aeroporto di Lisbona, a discapito di quello di Porto. L’associazione si è detta disponibile al finanziamento statale qualora i voli si attestino anche negli aeroporti di Porto, Faro, Madeira e alle Azzorre.