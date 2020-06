Da Mit 137,2 milioni di euro per vie ciclabili urbane

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che stanzia 137,2 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di vie ciclabili urbane e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Lo rende noto il Mit, specificando che il provvedimento prevede l’assegnazione di 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021.

Il testo prevede alcune modifiche al Codice della Strada per ridurre i rischi legati all’emergenza da Covid-19 e attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.

I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti.

Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.

Agli importi previsti nel provvedimento, si aggiungono 4,2 milioni di euro, destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’ntermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.