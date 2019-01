Da metà 2019 voli giornalieri da Malpensa a Singapore

editato in: da

(Teleborsa) – Singapore Airlines aumenta da sei a sette i voli settimanali che collegano Milano-Malpensa a Singapore e così, a fronte dell’incremento della domanda registrata negli ultimi tempi e in funzione delle nuove opportunità di business sia per il traffico turistico sia per quello d’affari, a partire dal 2 luglio 2019, questo diventerà un collegamento giornaliero.

I voli da Roma invece non subiranno incrementi e continueranno a mantenere la frequenza di 3 a settimana nella stagione invernale e 4 a settimana in quella estiva. I voli saranno operati dall’A350, presente in Italia dal 2017, che ha reso disponibile per la prima volta in Italia la Premium Economy Class di SIA. L’aeromobile offre ai passeggeri un’eccellente esperienza di viaggio, determinata da caratteristiche che rendono voli così lunghi meno stressanti, tra cui anche la presenza a bordo di un sistema di illuminazione progettato per ridurre il jet lag.