Da domani trolley di nuovo in cabina

(Teleborsa) – Il nuovo Dpcm, Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vigore da mezzanotte, rimuove il divieto di imbarcare il bagaglio a mano a bordo degli aerei, che era stato introdotto, non senza polemiche, il 26 giugno scorso.

L’uso delle cappelliere, infatti, era stato interdetto temendo contatti tra i passeggeri al momento di sistemare a bordo trolley e borsoni. In realtà, le stesse compagnie aeree, per prima Ryanair che invita i propri passeggeri a viaggiare preferibilmente con il solo bagaglio a mano, hanno fatto notare che, dopo essere stato imbarcato in stiva per essere ritirato al nastro bagagli dell’aeroporto di destinazione, il trolley passa per le mani di sette persone anziché del solo proprietario.

Novità anche sui treni, in particolare per i convogli provvisti di sistema di aerazione con ciclo di ricambio continua, decade l’obbligo di distanziamento se le poltrone sono in verticale.