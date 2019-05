Da Banca Mediocredito Fvg 7,5 milioni di finanziamento agevolato a Trieste Airport

editato in: da

(Teleborsa) – Trieste Airport si appresta a inaugurare entro un mese la nuova pista di volo, che chiude il quadriennio di investimenti 2016-2019 da 40 milioni, ma intanto ha incassato l’accordo con Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) per un finanziamento agevolato che copra il 75% dell’ultima tranche di investimenti del Piano Quadriennale degli Interventi 2016-2019. Banca Mediocredito Fvg mette a disposizione 7,5 mln per il potenziamento delle infrastrutture.

L’accordo, di durata decennale, prevede il prefinanziamento di un anno, il finanziamento agevolato FRIE (di anni 9) e la relativa polizza fideiussoria. Trieste Airport ha previsto nuovi investimenti per ulteriori 30 milioni per il quadriennio 2020-2023.