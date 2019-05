Da Antitrust OK con paletti a cessione R2, Sky annuncia ricorso

editato in: da

(Teleborsa) – Sky annuncia ricorso contro il provvedimento dell’Antitrust che ha autorizzato l’operazione di concentrazione Sky/R2 (ramo di Mediaset Premium) ma imponendo dei paletti, tra cui il divieto di “stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia”.

Divieto ritenuto da Sky “del tutto ingiustificato e scollegato rispetto al tema della piattaforma tecnica terrestre sollevato dalla stessa Autorità”. Motivo per cui annuncia la decisione di “fare ricorso nelle sedi competenti”.

I rischi, secondo l’azienda, sono quelli di “acuire svantaggi e le penalizzazioni già sopportate da Sky verso gli operatori internet in virtù delle evidenti asimmetrie normative e fiscali oggi ancora presenti”.

Sky, si legge in una nota, “prende atto che l’Autorità garante della concorrenza e del Mercato ha dato il via libera all’operazione Sky/R2”, ma sottolinea la propria “sorpresa” in merito alla decisione dell’Autorità di imporre dei rimedi visto che l’operazione di acquisto non è mai stata finalizzata e che le parti hanno già proceduto alla restituzione della piattaforma di R2 nel gruppo Mediaset.

“Sky – prosegue il comunicato – si è limitata ad usare i servizi della piattaforma tecnica di Mediaset per poter essere presente con una propria offerta anche sul digitale terrestre”.

L’Antitrust per tre anni ha imposto a Sky “misure atte a ripristinare la concorrenza nel mercato della pay-tv“. Gli effetti generati dall’operazione, ha spiegato l’Autorità, sono ormai “irreversibili” con “la conseguente scomparsa anche in chiave prospettica della pressione concorrenziale esercitata, negli anni passati, da Mediaset Premium” e dunque i paletti mirano a ripristinare una “concorrenza potenziale” delle offerte televisive a pagamento via Internet che “permetta una riduzione dei prezzi per i consumatori e un incremento dei contenuti audiovisivi a disposizione degli stessi”.