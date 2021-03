Da Alitalia a ITA: domani vertice ministri italiani con commissario europeo Vestager

editato in: da

(Teleborsa) – E’ in calendario domani, 16 marzo, il confronto tra il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager e i ministri del governo Draghi competenti per il futuro di Alitalia in amministrazione straordinaria e il decollo di ITA: Giancarlo Giorgetti, per lo Sviluppo economico, Enrico Giovannini per le Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Daniele Franco per l’economia. Tutti concordano sulla necessità di procedere nel segno della discontinuità.

Mercoledì 17 audizione del ministro Giorgetti alla Commissione Trasporti della Camera sul nuovo piano di ITA, mentre venerdì è previsto il secondo incontro tra i sindacati e i commissari di Alitalia dell’amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava.