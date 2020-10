D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole

editato in: da

(Teleborsa) – “Costruire insieme la scuola del domani”. Con questo obiettivo l‘Anief, con l’RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma di assemblee nelle scuole.”Inizia la mobilitazione dell’Anief, una mobilitazione che parte dalle scuole perché in questo momento di diffusione del Covid-19 – spiega il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico – è ancora più importante capire cosa sta avvenendo in ogni istituto e fornire informazioni ai lavoratori nel rispetto di una direttiva comunitaria che vuole proprio lo svolgimento dell’attività sindacale a partire dalla consultazione e informazione dei lavoratori”.

Diverse le tematiche da affrontare. Tra le principali citate da Pacifico figurano il problema del precariato; del rischio biologico, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori fragili; dello smart working negato al personale scolastico; del blocco dei trasferimenti; del rispetto dei protocolli di sicurezza. “Da qui – continua il leader dell’Anief – nasce l’RSU Day al quale ieri abbiamo invitato più di 5mila quadri sindacali dell’Anief chiedendo loro di entrare nelle scuole a distanza. Andremo così a fare un’assemblea in ogni istituto scolastico durante tutto l’anno per affrontare gli oltre 12 temi emersi dal nostro focus che vedono come punto centrale il rinnovo del contratto. La scuola non si è fermata e anche il sindacato non si deve fermare. Nell’attuale scenario il sindacato deve essere, anzi, ancora più vigile, attento e presente nei confronti dei lavoratori in un momento in cui hanno bisogno di maggiore tutela. Nel rinnovo del contratto chiediamo di cambiare diverse cose e, in questo periodo di crisi, di inserire aumenti fino a 450 euro utilizzando i fondi del Recovery Fund. Importante è inoltre – conclude Pacifico – cambiare le contrattazioni integrative di istituto”.