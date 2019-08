Cybersicurezza, ben 97 banche online su 100 sono a rischio attacco

editato in: da

(Teleborsa) – Un’analisi di ImmuniWeb rivela come quasi tutte le banche del mondo sono a rischio per quanto riguarda attacchi hacker. Ben 97 su 100, infatti, avrebbero sistemi di sicurezza obsoleti: tra le app ben 85 non superano i test di conformità e il 20% delle app di mobile banking contiene almeno una vulnerabilità di sicurezza.

Con l’aumento dell’e-commerce e della gestione online del proprio conto bancario i dati personali degli utenti e i loro soldi sono sempre più in pericolo.

Anche il Presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, ha dichiarato: “Gli utenti hanno bisogno di capire di quali siti web possono veramente fidarsi, specialmente se devono fornire i loro dati per effettuare pagamenti online. “Il marchio “Privacy Ok” – conclude Bernardi – è richiestissimo dal mondo finanziario, con oltre trenta siti e le app di banche e istituti di credito che dovremo esaminare nei prossimi mesi per valutare quali sono idonei per ottenerlo“.