Cybersecurity, Vantea Smart acquisisce il 100% di ESC 2 S.r.l.

(Teleborsa) – Vantea Smart, società di information technology quotata da gennaio 2021 su AIM Italia, ha definito l’acquisizione del 100% di ESC 2 S.r.l., società attiva nel campo della Digital Security, sia in ambito “enterprise”, che nel settore pubblico. Il valore dell’operazione è definito in 2,3 milioni di euro, di cui una parte (1,9 milioni) corrisposta in denaro e una parte (0,4 milioni) in azioni Vantea Smart al valore fissato di 10 euro per azione (già in portafoglio in virtù di un’operazione di buy-back avviata nel mese di maggio 2021).

ESC2 nel 2020 ha registrato un fatturato pari a 5 milioni di euro, un MOL pari 729 mila euro, con una PFN passiva di 2,3 milioni di euro. La società è riconosciuta come leader di mercato per le attività di security consulting, security engineering e security strategies, dove opera su tutto il territorio europeo con un focus privilegiato nei settori Banking, Energy, Insurance e Telco. Il prodotto di punta è Infosync, una piattaforma GRC (Governance, Risk & Compliance) che ha lo scopo di guidare le fasi di valutazione e mitigazione del rischio IT.

“A distanza di soli cinque mesi dalla quotazione in Borsa, abbiamo realizzato una delle più significative operazioni di M&A nel panorama nazionale della cybersecurity – ha commentato Simone Veglioni, CEO di Vantea Smart – Con l’acquisizione di ESC 2 valorizziamo il nostro portafoglio prodotti, dotandolo di Infosync, tra le soluzioni di cybersecurity più innovative e funzionali, e otteniamo un collegamento tecnico e commerciale col mondo della Difesa”.