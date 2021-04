Cyberoo, Sedoc Digital Group completa cessione 6,3% capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Sedoc Digital Group ha completato con successo la cessione di 607.500 azioni ordinarie Cyberoo corrispondenti a circa il 6,3% del capitale sociale, ad un prezzo di 5,40 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 3.280.500 euro. L’Operazione è stata effettuata tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all’estero.

A seguito del completamento dell’Operazione Sedoc detiene complessivamente 700.250 azioni ordinarie di Cyberoo, pari al 7,3% del capitale sociale e indirettamente 5.344.750 azioni, pari al 55,4% del capitale sociale.

L’Operazione, che ha incrementato il flottante di Cyberoo sul mercato, si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento dello sviluppo dell’attività operativa di Sedoc, che svolge anche il ruolo di partner di distribuzione delle soluzioni del gruppo Cyberoo.

Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l’operazione. Nell’ambito dell’Operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, Sedoc ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up per un

periodo di 180 giorni.