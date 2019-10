Cyberoo brinda al debutto all’AIM: +51,5% a 4,333 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Si è chiuso con un rialzo del 51,5% il primo giorno in Borsa diCyberoo, PMI Innovativa specializzata in cyber security per le imprese, che ha debuttato oggi (7 ottobre 2019) sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il prezzo di apertura è stato pari a 4,25 euro (+48,6%), rispetto al prezzo di collocamento di 2,86 euro per azione, mentre quello di chiusura è stato pari a 4,333 euro, che rappresenta una capitalizzazione di oltre 41,1 milioni di euro.

Considerando la performance del warrant registrata nel primo giorno di quotazione, la performance aggregata (azione e warrant) è stata pari a +64,3%.

Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 1.375.000 azioni pari ad un controvalore di oltre 6 milioni di euro e n. 379.519 warrant pari ad un controvalore di circa 0,29 milioni di euro.

“Siamo molto felici dell’esito dell’IPO e di questo primo giorno di negoziazioni: gli investitori hanno capito e apprezzato il nostro progetto di crescita e le potenzialità che il settore della cyber security è in grado di offrire – ha commentato Fabio Leonardi, CEO di Cyberoo – . La quotazione rappresenta un traguardo ambizioso ma soprattutto una nuova sfida: affermarci quale leader nel mercato della cyber security sia in Italia che all’estero”.

Borsa Italiana ha comunicato che da domani 8 ottobre 2019 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie CYBEROO (CYB – Isin IT0005383671) non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)