Cyberoo: accordo di cyber security da oltre 400.000 euro

(Teleborsa) – Cyberoo, società specializzata nella cyber security – che ha avviato l’iter di quotazione sul mercato AIM Italia – ha siglato un importante contratto pluriennale di cyber security del valore complessivo di oltre 400.000 euro attraverso il partner strategico Sedoc, storico gruppo attivo nel settore dell’Information Technology.

Il contratto, della durata di quattro anni, è stato siglato con una delle principali società italiane per dimensione, classificata come large enterprise, che dispone di oltre 5.000 postazioni, tra appliance, endpoint e server. L’accordo, oltre ad essere uno dei più grandi contratti per controvalore nella cyber security, ha anche un’importante valenza strategica per Cyberoo, in quanto le consente di entrare come protagonista nel mercato delle grandi imprese.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita del Gruppo”, ha dichiarato Fabio Leonardi, CEO e co-fondatore di Cyberoo. “Grazie a Sedoc abbiamo avuto la possibilità di lavorare con più di 43.000 dispositivi informatici e di raccogliere da questi enormi quantità di informazioni e dati. Il passo successivo e fondamentale, però, è stato quello di capire che queste informazioni potevano essere correlate per creare sistemi di sicurezza avanzatissimi, tramite strumenti di intelligenza artificiale e algoritmi di correlazione. Ora Cyberoo ha intenzione di espandersi e farsi conoscere sia a livello nazionale che internazionale, conquistando nuove quote di mercato e siglando partnership strategiche. Per questo abbiamo avviato l’iter di quotazione sul mercato AIM Italia e proseguiamo spediti in questa direzione, per raccogliere nuove risorse e accelerare la nostra crescita.”