Cyber Security, Intesa Sanpaolo vince il premio CTF Aipsa 2020

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha vinto il CTF AIPSA 2020 “Cyber Resilience amid a Global Pandemic”, organizzato da AIPSA, Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale, in collaborazione con Spike Reply, società del gruppo Reply specializzata nei servizi di consulenza e soluzioni integrate di Business Security & Fraud Management. L’edizione 2020 della competizione – riservata a team di professionisti della Cyber Security delle più importanti società italiane – è stata dedicata alla Cyber Resilienza durante la pandemia globale.

Il gioco – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – prevede diverse sfide e prende spunto dal Rubabandiera, in inglese Capture the Flag (CTF). I partecipanti cercano le vulnerabilità dei sistemi e dei software messi a disposizione dagli organizzatori con l’obiettivo di rubare le bandiere nascoste. Oltre a sfruttare le debolezze e le falle degli sfidanti, le prove includono la soluzione di puzzle logici, la comprensione rapida del funzionamento di un sistema complesso e la sua forzatura. Il team Intesa Sanpaolo si è classificato al primo posto con 1.800 punti, 400 di distacco dal secondo classificato. Diverse le sfide superate: IOT Under Attack (dispositivi compromessi esposti in rete): Ransom Forensics (raccolta di informazioni e risposta a compromissione Ransomware); File Recovery (analisi ed estrapolazione informazioni); e Investigation (estrapolazioni informazioni da file multimediali).

“Intesa Sanpaolo ha investito e sta continuando a investire fortemente nelle nuove tecnologie, con l’obiettivo di divenire una IT Digital Company a 360 gradi e fornire ai clienti servizi on line sempre più innovativi, di facile accesso, rapidi e sicuri – afferma Massimo Proverbio, Chief IT, Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo –. Il successo riportato quest’anno e l’ottimo secondo posto nel 2019 al CTF AIPSA confermano l’alto livello del nostro lavoro sul fronte della Cyber Security e della professionalità dei colleghi impegnati ogni giorno nel garantire la sicurezza informatica del nostro Gruppo”.

La squadra di Intesa Sanpaolo ha visto la partecipazione di Daniele Bevilacqua e Rocco Mercante del SOC (Security Operation Center) e Marco Festa, Luca Massaron e Francesco Pipitò dell’unità Attack & Defense del CSIRT (Cyber Security Incident Response Team).

(Foto: © 123RF)