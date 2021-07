CY4GATE, nuovo contratto da 200 mila euro

editato in: da

(Teleborsa) – CY4GATE, società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360°, ha firmato un contratto del valore di circa 200 mila euro per l’implementazione di un importante attività di Ricerca e Sviluppo nel settore della cyber intelligence e cyber security applicata al mondo dell’Aerospace & Defence. “Scopo del progetto – spiega una nota – è la realizzazione di un Proof of Concept (PoC) che, partendo dalle tecnologie proprietarie di Cy4Gate, individui e sperimenti architetture innovative orientate alla resilienza informatica e incentrate sulla minimizzazione degli impatti a fronte delle nuove modalità di attacco cibernetico a danno di infrastrutture e piattaforme militari”.

“Le attività di Ricerca e l’innovazione continua fanno parte del DNA di Cy4Gate – ha commentato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE – Operiamo in un settore in cui l’evoluzione delle tecnologie e della minaccia cibernetica richiedono una costante tensione al cambiamento e capacità di adattamento, facendo evolvere i prodotti e servizi offerti nonché lo stesso modello di business. L’essere stati scelti per un ambizioso progetto di sviluppo, proiettato nel futuro della cyber security e cyber intelligence rappresenta un motivo di orgoglio oltre che opportunità di crescita nel solco di una strategia ormai ben definita”.