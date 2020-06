Cy4Gate debutta sull’AIM Italia: raccolti 21 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Cy4Gate, società specializzata in tecnologie, prodotti e servizi di Cyber Intelligence e Cyber Security, è pronta al debutto sull’AIM Italia che avverrà il 24 giugno.

Lo comunica Equita, specificando che il processo di quotazione della società ha riguardato 6.706.469 azioni ordinarie Cy4Gate, di cui 5.000.000 di nuova emissione, collocate a 65 investitori istituzionali, per il 70% italiani e per il 30% esteri.

“Per la prima volta abbiamo gestito un processo di IPO in modo totalmente virtuale e probabilmente Cy4Gate era la candidata giusta per questo esercizio che è risultato di grande successo”, ha spiegato Andrea Vismara, ad di Equita, che ha sottolineato la “significativa componente di investitori istituzionali esteri che da tempo non si vedeva sul mercato AIM”.

“In termini di offerta l’IPO di Cy4Gate si è configurata come la più grande degli ultimi due anni sul mercato AIM“, ha evidenziato ancora Vismara.

Il prezzo, al termine del collocamento istituzionale, è stato fissato in 3,15 euro per azione, pari a una capitalizzazione complessiva di circa 47,3 milioni di euro.

Cy4Gate, nata nel 2014 dalla joint venture tra Elettronica – leader da oltre 60 anni nel campo dei sistemi di difesa elettronica – ed Expert System – leader nello sviluppo di software e algoritmi di intelligenza semantica –, in pochi anni è diventata una realtà è affermata sul mercato.

Nel processo di quotazione Equita ha svolto il ruolo di Nomad e Global Coordinator; una volta iniziate le negoziazioni del titolo, Equita svolgerà inoltre il ruolo di Specialista sul titolo.

