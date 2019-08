CVS Health, premiata a Wall Street trimestrale sopra le aspettative

editato in: da

(Teleborsa) – CVS Health ha infranto le aspettative del secondo trimestre a Wall Street, pubblicando, nei valori di periodo, attività che hanno registrato risultati migliori del previsto. La società ha inoltre aumentato le previsioni per l’intero anno portando gli utili tra i 6,89 e 7 dollari per azione, rispetto all’intervallo precedentemente che li attestava tra i 6,75 a 6,90 dollari per azione.

Nel dettaglio CVS ha registrato un utile netto del secondo trimestre pari a 1,93 miliardi, ovvero a 1,49 dollari per azione, in aumento rispetto alla perdita di 2,56 miliardi di dollari, o 2,52 dollari per azione avuta un anno prima. Nel valore rettificato, CVS ha guadagnato 1,89 dollari per azione, al di sopra degli 1,69 dollari per azione previsti dagli analisti.

Le azioni a Wall Street sono aumentate a 57,29 dollari, del 5,94%.