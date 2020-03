Cura Italia: al via servizio di assistenza a distanza di Confesercenti

editato in: da

(Teleborsa) – Un servizio di assistenza a distanza per imprenditori e partite IVA per aiutarli ad accedere agli strumenti messi in campo dal Decreto Cura Italia. È lo scopo della piattaforma web, il servizio Whatsapp e il numero verde lanciati oggi da Confesercenti – e già attivi – per affrontare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le imprese potranno chiedere chiarimenti e ricevere supporto dagli esperti Confesercenti su tutti gli aspetti dei provvedimenti relativi alle attività economiche varati per l’emergenza Coronavirus.

“Siamo vicini alle imprese, anche in questo momento in cui dobbiamo mantenerci a distanza di sicurezza – spiega la Presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise – in un momento cosi’ critico, Confesercenti mette in campo azioni ed iniziative concrete per aiutare tutte le imprese e le partite Iva ad affrontare l’emergenza, chiarendo tutti i dubbi sui provvedimenti e assistendo le realtà economiche nell’accesso agli strumenti esistenti”.