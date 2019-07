Cuneo fiscale, Di Maio annuncia un taglio di 4 miliardi alle imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Finanziare la proposta di legge sul salario minimo attraverso un taglio del cuneo fiscale alle imprese. Questa la proposta che il vice premier, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, presenterà oggi pomeriggio alle parti sociali.

Nel dettaglio, secondo quanto anticipato da Di Maio, la misura prevede un taglio di 4 miliardi che si concentrerà soprattutto sulla quota di contribuzione alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) a carico delle imprese.

“Oggi pomeriggio presenterò alle parti sociali la nostra proposta sul taglio del cuneo fiscale alle imprese, quello che pagano quando assumono un dipendente, quando finanziano la Naspi. Abbiamo i soldi per ridurlo” ha affermato il Vicepremier. In questo modo – ha aggiunto Di Maio – “facciamo risparmiare 4 miliardi di euro alle imprese con i quali potremo fare il salario minimo senza gravare sulle imprese”.

Parlando di Flat tax, il capo politico del Movimento 5 stelle si mostra scettico. “Ho letto che la Lega vuole la flat tax volontaria – ha detto Di Maio –. Ho letto e riletto quel passaggio, non ho capito cosa significa, non credo ci sia qualcuno che non voglia una tassa al 15%. Spero non sia una fregatura, noi lavoriamo per tagliare il cuneo fiscale”.