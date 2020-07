Cultura e spettacolo, Intesa Sanpaolo in prima linea per rilancio

editato in: da

(Teleborsa) – In occasione della conferenza stampa di presentazione oggi, martedì 14 luglio, del Festival MITO SettembreMusica – di cui Banca Intesa Sanpaolo è Partner anche per l’edizione 2020 – sono arrivate le parole di Fabrizio Paschina, Responsabile Comunicazione e Immagine Intesa Sp.

“Ieri abbiamo annunciato un accordo- ha detto Paschina – realizzato da Prossima, la nostra struttura per il Terzo settore, per il rilancio della cultura e dello spettacolo dal vivo che mette a disposizione 25 milioni di euro di credito impact per sostenere un mondo in grande sofferenza. E’ una straordinaria leva di rilancio che aiuterà il comparto della musica – di cui oggi parliamo -, così come il teatro, la cultura. Al sostegno di iniziative come MITO Settembre Musica affianchiamo quindi anche misure di crescita per una maggiore sostenibilità del settore nel suo complesso. Intesa Sanpaolo è leader nelle iniziative a sostegno del terzo settore e siamo certi che con l’offerta in corso in queste settimane nei confronti di UBI questo ruolo potrà essere ulteriormente rafforzato e rappresenterà sempre più un riferimento per il mondo della cultura e del sociale nel nostro Paese”.

(Foto: © Roman Babakin/123RF)