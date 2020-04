Culti Milano, via libera soci a bilancio. CdA esamina conti 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di CULTI Milano ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 201, che chiude con un utile d’esercizio pari a 403 mila euro e la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione per un ammontare complessivo di 247.640 euro. Il dividendo, verrà messo in pagamento entro il corrente esercizio, in una data successiva, subordinatamente all’approvazione della Relazione Semestrale 2020 ed alla cessazione dell’emergenza da coronavirus.

Nominato il nuovo organo amministrativo che sarà composto da Franco Spalla (Presidente), Pierpaolo Manes, Diva Moriani, Giovanni Casale e Vittorio Mauri (amministratore indipendente). Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale composto da: Luca Maria Manzi (Presidente), Michele Lenotti (Sindaco effettivo), Francesca Colombo Carnevale Mijno (Sindaco effettivo), Andrea Zonca (Sindaco Supplente) e Daniela Ballesio (Sindaco Supplente).

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’assemblea, ha esaminato l’andamento commerciale del primo trimestre dell’anno. Nonostante la chiusura delle attività varata con DPCM per il contenimento della diffusione del COVID-19, il Gruppo ha evidenziato un fatturato consolidato di 2,268 milioni di Euro,in crescita dell’1% rispetto ai 2,248 milioni del 2019,