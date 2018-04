Culti Milano, ok dei soci a bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la destinazione dell’utile al 31 dicembre 2017 pari a Euro 400 mila circa come segue: Euro 20 mila riserva legale, Euro 132 mila a copertura perdite portate a nuovo, Euro 248 mila alla distribuzione di un dividendo ed Euro 842 ad utili portati a nuovo.

Deliberata, inoltre, la proposta di distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,08 per azione che avrà data pagamento il 18 aprile 2018, data stacco cedola il 16 aprile 2018 e record date il 17 aprile 2018.

I risultati realizzati dalla società nel corso dell’esercizio 2017 hanno evidenziato ricavi complessivi a 6,081 milioni di Euro, in crescita del 23,55% rispetto allo stesso dato del 2016. L’Ebitda adjusted e l’Ebit si attestano rispettivamente a 1,053 milioni e 0,770 milioni di Euro, mentre il risultato ante imposte è pari a 0,6 milioni di Euro, in forte incremento rispetto al dato negativo di 0,2 milioni al 31 dicembre 2016. È positivo anche il risultato netto, per 0,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, con un pieno ritorno alla redditività rispetto alla perdita pari a 0,2 milioni di Euro del 2016.