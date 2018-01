Cucinelli corre in Borsa dopo una promozione

(Teleborsa) – La promozione di Berenberg mette le ali a Brunello Cucinelli.

I titoli del produttore di cachemire stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 2,22% a 27,6 euro, favoriti anche dalla decisione della banca d’affari di migliorare il giudizio sul titolo a “buy” e di alzare il target price a 31 euro.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 27,75 e successiva a quota 28,15. Supporto a 27,35.