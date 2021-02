Cubic Corporation in rally al Nyse dopo mossa fondi

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Cubic, che scambia in rialzo del 9,73%.

Il private equity Veritas Capital e l’hedge fund Elliott Management hanno messo sul piatto 70 dollari per azione in contanti per l’acquisto della società dei sistemi per il trasporto pubblico e della difesa. Il valore dell’operazione, debito incluso, è pari a circa 2,8 miliardi di dollari.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cubic evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Cubic rispetto all’indice.



Lo scenario di medio periodo di Cubic ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 69,88 USD. Supporto a 69,03. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 70,73.