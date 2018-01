Cti BioPharma riceverà 10 milioni di dollari da Teva per Trisenox

(Teleborsa) – Cti BioPharma prevede di ricevere un pagamento da 10 milioni di dollari a febbraio da Teva Pharmaceutical Industries per il raggiungimento della milestone connessa all’approvazione, da parte della Food and Drug Administration, di Trisenox per il trattamento di prima linea della leucemia promielocitica acuta.

La milestone verrà pagata secondo un accorso siglato in precedenza con Teva per l’acquisto di Trisenox, in base al quale Cti BioPharma ha diritto a ricevere versamenti fino ad ulteriori 50 milioni di dollari al raggiungimento da parte di Teva di specifici traguardi nelle vendite e nello sviluppo di Trisenox.