CSP International, via libera all’incorporazione della controllata Perofil Fashion

(Teleborsa) – Via libera dal Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group alla fusione per incorporazione in CSP International della società interamente controllata Perofil Fashion.

Lo comunica la società tessile in una nota, precisando che l’operazione “si pone l’obiettivo di realizzare una semplificazione della struttura societaria del Gruppo ed un più efficiente assetto partecipativo del Gruppo stesso”.