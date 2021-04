CrowdFundMe, assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di CrowdFundMe, portale di Equity Crowdfunding quotato su Borsa Italiana, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, chiuso con ricavi di 864.748 euro (contro i 420.415 euro registrati nel 2019) e un risultato netto di -747.783 euro, contro -1.041.087 euro nel 2019.

“Il 2020 è stato un anno fondamentale per lo sviluppo della società – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, AD di CrowdFundMe – Quest’anno puntiamo a una ulteriore evoluzione, per trasformare CrowdFundMe in una piattaforma di Crowdinvesting a 360 gradi, in grado di offrire sia prodotti azionari, anche in ambito immobiliare, e prodotti obbligazionari“.

L’assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione (fissando in 5 il numero di amministratori) e il nuovo collegio sindacale, entrambi in scadenza del termine con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, determinandone i relativi compensi. Sono stati eletti: Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, Benedetto Pirro, Edoardo Carlo Gustav Varacca Capello, Enrico Pandian, Leonardo Luca Etro (in qualità di consigliere indipendente).

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti è stato nominato presidente del CdA. “Do il benvenuto nel consiglio d’amministrazione a Enrico Pandian, uno dei principali startupper italiani, e Leonardo Etro, tra i più rinomati professori dell’Università Bocconi ed esperto di Private Equity – ha sottolineato l’AD – Grazie alle loro esperienze, CrowdFundMe potrà rafforzarsi sotto il profilo finanziario e consolidare il legame con il mondo delle startup italiane”.