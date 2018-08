Crollo Ponte Morandi: Toninelli: “Ben felice che si faccia chiarezza”

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono ben felice che si faccia chiarezza su quanto successo in passato”. Lo scrive su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, commentando le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte dalla Procura di Genova e finalizzate all’acquisizione di documenti per chiarire le cause del crollo del Ponte Morandi, avvenuto la vigilia di Ferragosto.

“Il ministero – scrive ancora Toninelli – è a totale disposizione delle autorità che stanno indagando sul crollo del Ponte Morandi. Buon lavoro alla Guardia di Finanza e ai magistrati”.