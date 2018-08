Crollo Ponte Morandi, per Atlantia e Autostrade doppio CdA in vista

editato in: da

(Teleborsa) – Doppio CdA in vista per Autostrade per l’Italia e Atlantia. I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00.

I meeting sono stati convocati per discutere delcrollo di una sezione del Viadotto Polcevera sull’autostrada A10. “Un tragico evento”, spiega la nota che annuncia le riunioni del gruppo che si dice “costantemente e profondamente vicino al dolore di chi è stato colpito dalla tragedia. E’ in corso una costante collaborazione con le istituzioni locali per affrontare i disagi causati dal crollo, attraverso la messa in opera delle iniziative già intraprese a favore delle famiglie e del territorio colpito – annunciate in occasione della conferenza stampa tenuta a Genova dal Presidente Fabio Cerchiai e dall’Amministratore Delegato Giovanni Castellucciin data 18 agosto– che saranno oggetto di una approfondita ricognizione in occasione dei citati Consigli di Amministrazione”.

Il comunicato rende noto inoltre che è stata consegnata brevi manu ad Autostrade per l’Italia – presso gli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) – copia della lettera di contestazione, datata in uscita 16 agosto 2018, i cui contenuti sono stati peraltro già anticipati dalla stampa nei giorni scorsi. Le Società, per quanto di rispettiva competenza, informeranno prontamente il mercato a valle della conclusione dei lavori consiliari”.