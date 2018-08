editato in: da

(Teleborsa) – L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha dato indicazioni a tutti i propri Direttori Aeroportuali affinché domani, 18 agosto 2018, alle ore 11:30, in concomitanza con i funerali solenni, venga rispettato negli aeroporti nazionali un minuto di silenzio. Con conseguente interruzione delle attività, in segno di lutto e di cordoglio per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova.