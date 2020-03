Crolla adv per Google e Facebook: – 44 mld nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Anche la pubblicità online risentirebbe della conseguenze legate alla pandemia Covid-19 con un crollo che, per Google e Facebook, potrebbe portare nel complesso a 44 miliardi di entrate in meno.

È la previsione degli analisti di Cowen & Co, secondo quanto riporta Variety. Google dovrebbe chiudere il 2020 con 127,5 miliardi di fatturato netto totale, 28,6 miliardi in meno (-18%) rispetto a quanto stimato in precedenza.

Per Facebook l’attesa è di 67,8 miliardi di entrate pubblicitarie, 15,7 miliardi in meno (-19%) di quanto previsto precedentemente.