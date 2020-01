Crociere da record: nel 2018 fatturati 150 mld di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Crociere sempre più da record con un fatturato di 150 miliardi di dollari nel solo 2018. È quanto emerge dallo State of the Cruise Industry Outlook, report annuale prodotto dalla Clia, l’associazione internazionale dell’industria crocieristica.

Secondo lo studio, oltre a un fatturato che in euro è pari a 135,7 miliardi, il settore ha generato un milione e 177 mila posti di lavoro e pagato complessivamente 50,2 miliardi di dollari di stipendi.

Non solo, visto che l’industria crocieristica ogni anno diventa sempre più green, come dimostra l’investimento da 22 miliardi di dollari da parte delle compagnie per lo sviluppo di motori, scafi e tecnologie sostenibili, allo scopo di avere nuove imbarcazioni più ecologica delle precedenti e raggiungere l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di Co2 del 40% rispetto ai livelli del 2008.

“La domanda di crociere raggiunge nuovi record e si diversifica, mentre le compagnie accelerano il loro sforzi verso sostenibilità turistica e ambientale“, commenta Kelly Craighead, presidente e AD di Clia, sottolineando come “gli armatori sono all’avanguardia nella protezione e nella tutela delle destinazioni e la coabitazione di viaggiatori e residenti”.

La stessa crescita del settore impone maggiori investimenti. Il report evidenzia infatti un aumento costate di passeggeri che, dai 17,8 milioni del 2009, nel 2020 dovrebbero raggiungere quota 32 milioni, stabilendo un altro record.

Anche per questo l’anno appena iniziato vedrà 19 nuove imbarcazioni, sempre più ecologiche e più “verdi” delle precedenti, a disposizione dei crocieristi, portando il totale a 278.

A stringere l’inquadratura poi, anche se il turismo crocieristico rappresenta meno del 2% del turismo globale, emerge quanto sia ad alto valore aggiunto. Secondo la Clia infatti ciascun passeggero spende in media 376 dollari nelle città di primo imbarco e 101 dollari in ognuna delle tappe successive.