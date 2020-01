Crisi Iran, Arabia Saudita sospende traffici petrolio in stretto Hormuz

editato in: da

(Teleborsa) – Il colosso dei trasporti marittimi petroliferi dell’Arabia Saudita, Bahri Logistic, ha sospeso i traffici nello stretto di Hormuz, a seguito dell’attacco condotto nella notte dall’Iran contro basi Usa in Iraq.

Lo riporta il Financial Times che lo avrebbe appreso da fonti saudite. La decisione potrebbe limitare le forniture di greggio dal primo fornitore mondiale di greggio, dato che la maggior parte della sua produzione transita in questo canale di mare, punto “chiave” appunto per l’espostazione del petrolio dalla penisola arabica..