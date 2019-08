Crisi Governo, “stallo”: M5S insiste su Conte. Nessun confronto con “veti” Zingaretti

editato in: da

(Teleborsa) – Il Movimento 5 Stelle con Di Maio insiste su Conte come unico nome da proporre come Premier del futuro Governo e minaccia di far saltare il banco se Zingaretti continuerà col veto sull’ex Presidente del Consiglio. Il Segretario PD tiene però il punto ma fa anche sapere che “si lavora ad una soluzione”.

Sono intanto in corso presso la sede nazionale PD del Nazareno con i membri della segreteria e i capigruppo di Camera e Senato del partito i tavoli dem per stilare il programma da portare al confronto coi pentastellati. Anche i renziani chiedono che Zingaretti dia il via libera all’avvocato pugliese, e ricordano “a chiare lettere” che l’alternativa è un Governo M5S-Lega con Salvini di nuovo al Viminale.