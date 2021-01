Crisi governo, consultazioni: concluso il primo giorno con Casellati e Fico

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese”. È presidente della Camera, Roberto Fico l’unica dichiarazione che emerge dalla prima giornata di consultazioni al Quirinale.

Ad aprire la giornata, come da consuetudine, è stata la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, arrivata in anticipo e rimasta mezz’ora a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sui contenuti Casellati mantiene il riserbo negando ai giornalisti qualsiasi dichiarazione. Al termine dell’incontro Mattarella, ha sentito al telefono per un confronto il presidente emerito, Giorgio Napolitano. A seguire è stata la volta di Fico, mezz’ora anche per lui che, all’uscita, si è limitato a un commento di circostanza alludendo al “bene del Paese”.

Al centro dei colloqui di oggi tra i presidenti delle Camere e Mattarella vi è stato il dettaglio dei numeri parlamentari. Gli incontri riprenderanno domani mattina con le delegazioni alle quali il presidente della Repubblica chiederà di esprimere le proprie intenzioni, quale premier propongono, con quale programma e con quale maggioranza assoluta. Al momento M5s, Pd e Leu sostengono l’ipotesi Conte ter. Stessa proposta dovrebbe giungere dal neonato gruppo Europeisti-Maie-Centrodemocratico. Ma perché il premier dimissionario venga riconfermato è necessario anche il sostegno anche di Italia viva i cui rappresentati sono attesi al Colle alle 17.30. Mattarella riceverà domani anche il gruppo Europeisti-Maie-Centrodemocratico, Leu, e il Pd. Il 29 gennaio, invece, sarà la volta del centrodestra. Chiude il M5S.

