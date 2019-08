Crisi di Governo, nel pomeriggio incontro Pd-M5S

editato in: da

(Teleborsa) – È fissato alle 14 l’incontro tra i capigruppo di M5S e Pd. Lo si apprende da fonti parlamentari Dem.

Nella serata di ieri, pochi minuti dopo le 20.00, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un discorso perentorio annuncia per martedì 27 agosto un nuovo giro di consultazioni.

Il Capo dello Stato non ha nascosto la preoccupazione sugli effetti che un prolungamento della crisi potrebbe avere sulla tenuta dei conti, appellandosi al generale senso di responsabilità e, per questo, ha ribadito l’urgenza delle decisioni: “Mi è stato comunicato – durante le due ore di riflessione sono arrivati quei segnali dai partiti che il Colle considerava essenziali per dare il via libera – che sono state avviate iniziative tra partiti. Ho il dovere di richiedere decisioni sollecite“.