Crisi di Governo, la Lega ritira la mozione di sfiducia

editato in: da

(Teleborsa) – La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia la Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo le comunicazioni di oggi al Senato e il testa a testa tra i Gruppi parlamentari, arriva la decisione mentre in Aula si sta ancora parlando.

Fa sapere la Lega che le ragioni per il ritiro della sfiducia sono due: la prima è che non avrebbe senso dopo aver ascoltato il Presidente del Consiglio annunciare le dimissioni. La seconda, perché avendo aperto uno spiraglio a lavorare assieme per completare le riforme, sarebbe stato incoerente presentarla, prima di aspettare la replica del Premier.