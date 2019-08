Crisi di Governo, la direzioni PD approva l’OdG Zingaretti all’unanimità

editato in: da

(Teleborsa) – La Direzione del Partito Democratico ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che ripercorre la relazione di Nicola Zingaretti. Con questa mossa viene di fatto riconfermata la fiducia al Segretario del PD con mandato a aprire una trattativa per verificare la possibilità di “un governo di svolta per la legislatura”, in “discontinuità” col precedente.

“In caso contrario – si legge nell’OdG – il Partito Democratico coinvolgerà le forze politiche disponibili a costruire un progetto di alternativa e rigenerazione dell’economia e della società italiana.”