Crisi di Governo, Anief pronta a confrontarsi con Draghi su istruzione e ricerca

(Teleborsa) – In questo momento cruciale per il Paese, impegnato nella formazione di un nuovo governo Draghi, l’Anief vuole ricordare quanto espresso al meeting di Rimini la scorsa estate sull’educazione, che non può essere vista solo come un fattore economico, ma occorre metterne in luce il valore sociale, il valore fondante nella costruzione della società del domani.

Lo afferma il Presidente del sindacato della scuola, Marcello Pacifico, criticando “le scelte che negli ultimi vent’anni hanno visto l’investimento nell’educazione come un qualcosa su cui risparmiare, quasi un bancomat rispetto al debito pubblico che si andava accumulando”.

“Oggi le cose sono cambiate – afferma – grazie anche all’Europa ci chiede di investire sull’educazione, di garantire l’istruzione a partire dall’infanzia, di formare dei cittadini europei consapevoli e di farlo attraverso il Recovery Plan, su cui l’Anief ha già dato indicazioni al Parlamento in occasione del precedente piano elaborato dal Premier Conte ed su cui il sindacato è pronto ancora a confrontarsi”.

“Ricordiamoci che sui 750 miliardi del Next Generation EU la maggior parte dei fondi è destinato allo sviluppo sostenibile, attraverso il green, la digitalizzazione e senza perdere la nostra matrice culturale legata al concetto di democrazia, lavoro e cittadinanza“, sottolinea il leader del sindacato, aggiungendo “questi temi dovranno essere sviluppati con il Professor Draghi, che riteniamo sia la persona di cui il paese ha bisogno in questo momento, a condizione che sia disposto ad ascoltare tutti quanti, il Paese e le parti sociali”.

“Occorre definire tutti insieme un piano ed attuarlo – conclude – perché è già tardi e c’è bisogno di investire per rilanciare il Paese“.