Criptovalute, S&P lancia indici su Bitcoin ed Ethereum

(Teleborsa) – Il poderoso rally messo a segno dalle criptovalute e la loro affermazione quale asset class hanno spinto S&P a coprire anche questo segmento nascente di mercato, che mostra buone prospettive. L’agenzia ha così lanciato nuovi indici per replicare l’andamento di questo settore, aggiungendosi alle esperienze precedenti di Bloomberg e Galaxy Digital Capital Management.

Nascono l’S&P Bitcoin Index e l’S&P Ethereum Index, per replicare la performance delle due più note criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, assieme ad un terzo indice più generico battezzato S&P Crypto Mega Cap Index, per approssimare la performance combinata delle due valute elettroniche.

Gli indici si basano su dati forniti da Lukka, società di dati relativi alle criptovalute, che determina i prezzi con una metodologia particolare, usando il fair market value in una data ora ed in modo retroattivo, così da ricostruirne l’andamento dal 2014. I dati di Lukka consentiranno di “misurare” l’apprezzamento del valore e non l’andamento dell’asset sottostante.

“Con asset digitali come le criptovalute che stanno diventando una classe di investimento in rapida crescita, è il momento giusto per benchmark indipendenti, affidabili e di facile utilizzo”, ha affermato Peter Roffman, responsabile globale dell’innovazione e la strategia presso S&P Dow Jones Indices.

Di sicuro, la creazione di benchmark per le criptovalute da parte di S&P avrà un indubbio vantaggio, ovvero quello di istituzionalizzare questo asset per la creazione di prodotti di investimento derivati.

Al momento, l’indice S&P Bitcoin segna un valore di 7.278,31 punti e un ritorno da inizio anno di +87,1%, mentre l’S&P Ethereum si attesta a 30.396,87 punti con una performance pari a +357,9% e l’S&P Cryptocurrency MegaCap ad un valore di 5.720,79 punti con una performance di +123,9%.

(Foto: © traviswolfe / 123RF)