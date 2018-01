Criptovalute: l’FMI chiede cooperazione dei regolatori

(Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale sostiene che le criptovalute comportino rischi e benefici e che anche per questo “sarebbe utile” la cooperazione dei regolatori.

Gerry Rice, direttore comunicazione dell’istituto di Washington, ha ribadito la linea già espressa mesi fa dal direttore generale Christine Lagarde: le valute digitali come Bitcoin e Ethereum “possono avere benefici potenziali come l’inclusione finanziaria” ma allo stesso tempo “possono porre rischi diventando un veicolo per frodi, evasione fiscale e finanziamenti illeciti”.

Nel consueto briefing bisettimanale con la stampa, Rice ha avvertito i piccoli investitori: “Quando i prezzi di un asset salgono velocemente, i rischi aumentano. La gente ne sia consapevole e adotti misure di gestione del rischio”.