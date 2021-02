Criptovalute, Ethereum sorpassa per la prima volta i 1.700 dollari

editato in: da

(Teleborsa) – La valutazione della criptovaluta Ethereum ha superato per la prima volta quota 1.700 dollari, raggiungendo i massimi storici. La criptovaluta, seconda dietro solo al Bitcoin per valore di mercato, scambia a quota 1.724 dollari, in rialzo del 5,8% nelle ultime 24ore, secondo i dati di Coindesk.

I continui rialzi di questi giorni, da inizio anno il suo valore è salito del 135%, sono spiegati dall’imminente sbarco dei future su di essa sul Chicago Mercantile Exchange. La quotazione dei future su Ethereum è previsto per lunedì 8 febbraio, poco più di tre anni dopo la criptovaluta più famosa.

“La quotazione di future su ethereum su una borsa regolamentata dovrebbe servire a migliorare la struttura del mercato delle criptovalute consentendo agli investitori di ottenere un’esposizione alla seconda criptovaluta più importante come diversificatore di bitcoin, o semplicemente per proteggere le esposizioni esistenti di ethereum”, hanno scritto gli analisti di JPMorgan in un nota qualche giorno fa.

(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)