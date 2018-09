Ecco la nuova criptovaluta della Juventus rivolta ai tifosi

editato in: da

Il progetto Juventus va ben oltre il campo, con il club della famiglia Agnelli che, anno dopo anno, lavora per espandere i propri orizzonti. Quello bianconero è senza dubbio il club più europeo presente in serie A, avendo battuto anche il Milan ormai da qualche anno.

Insieme con l’Inter, i due club di Milano sono più impegnati al momento in una rinascita calcistica, per poter pensare in maniera concreta al mondo correlato degli affari. La ‘Vecchia Signora’ non ha invece nulla da dimostrare, vincendo in Italia e puntando al ritorno al successo in Champions League. A certi livelli non ci si può di certo accontentare in eterno del secondo posto.

L’affare Cristiano Ronaldo rientra proprio nell’operazione di espansione del marchio Juventus, che ha cambiato il proprio logo al fine d’essere meglio impiegato in ambito commerciale. Dall’Italia al resto d’Europa, dall’America alla Cina, tutti riconoscono i colori bianconeri della ‘Vecchia Signora’, che non dimostra affatto i propri anni, affacciandosi nel mondo dei token, lanciando il proprio.

Il club ha infatti annunciato una nuova partnership con la piattaforma Socios.com. Sul sito ufficiale della società è stato pubblicato un comunicato ufficiale, che spiega: “Un’innovativa collaborazione, che sfrutta le nuove tecnologie, al fine di avvicinare sempre più la fan base bianconera presente in giro per il mondo. Una partnership pluriennale e globale, che Juventus è fiera di annunciare con la piattaforma blockchain di fan engagement Socios.com”.

L’obiettivo primario sarà quello di introdurre a breve l’Official Fan Token’ della Juventus, ovvero un ‘gettone’ che potrà essere utilizzato ovunque dai tifosi su piattaforma mobile, interagendo inoltre con la società attraverso votazioni e polls. Un modo per dar voce a quella che è la versa forza di una squadra. Al tempo stesso Agnelli riuscirà a dar seguito alla propria strategia di fan engagement a livello globale, raggiungendo soprattutto quei sostenitori geograficamente più distanti.

I tifosi bianconeri avranno la possibilità di acquistare i propri Fan Tokens attraverso un programma, il Fan Token Offering. Il tutto sarà a disposizione unicamente attraverso Socios.com, con il progetto che non vedrà la luce prima del 2019. Non è stata ancora diffusa una data ma i primi passi dovrebbero muoversi nei primi mesi del nuovo anno. Il Token bianconero sarà inoltre scambiabile con quello nativo della piattaforma: $CHZ.