CRIF, richieste di credito in calo per le aziende nel 1° semestre

(Teleborsa) – Un quadro non troppo confortante, quello evidenziato dal Barometro CRIF. Dopo l’ultimo aggiornamento, è stato rappresentato una inversione di tendenza che si concretizza in un calo del -3,9% per quanto riguarda le richieste di credito da parte delle imprese italiane nel 1° semestre 2019. Le imprese individuali hanno fatto registrare la flessione più marcata, con un -7,1%, mentre le società di capitali hanno fatto segnare un -1,7%.

Importante anche il dato che registra una flessione dell’importo medio richiesto del -1,2%, per un totale aggregativo di imprese individuali e società attestato sui 64.833 euro. Le richiesta presentate dalle imprese individuali hanno visto un importo medio pari a 29.697, in caso del -4,4% rispetto al primo semestre del 2018.