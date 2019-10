CRIF, ancora in crescita le domande di prestito delle famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Continuano a crescere le domande di prestiti delle famiglie, che a settembre registrano un incremento del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2018.

E’ quanto emerge dall’ultimo Barometro CRIF, secondo cui l’ammontare dei prestiti segna nel terzo trimestre una crescita del 7,2%, mantenendo la dinamica positiva degli ultimi sette trimestri.

Più in dettaglio, i prestiti finalizzati per l’acquisto di un elettrodomestico o un’auto, sono aumentati del 5,5%, mentre le richieste di prestiti personali sono risultate in calo dell’1%.

Pressoché stabile l’importo medio richiesto, che si attesta a 9.240 euro (-0,3%), quale media fra quello per i prestiti personali (12.585 euro) ed i prestiti finalizzati (6.633 euro).