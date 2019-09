CRIF: ad agosto calano le richieste di mutuo. Prestiti in aumento

editato in: da

(Teleborsa) – Durante il mese appena trascorso, le richieste di nuovi mutui e surroghe confermano la costante contrazione che perdura dall’inizio dell’anno, facendo segnare un -7,0% rispetto allo stesso mese del 2018. E’ quanto emerge dal Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, secondo cui alla base del trend negativo in atto, oltre al costante ridimensionamento dei mutui di sostituzione si può ipotizzare anche l’incidenza del peggioramento del clima di fiducia dei consumatori che potrebbe aver indotto molte famiglie, in considerazione della situazione di incertezza economica, a rimandare decisioni importanti come quelle sulla casa.

Nel mese di agosto l’importo medio richiesto di nuovi mutui e surroghe si è attestato a 129.662 Euro, in crescita del +1,7% rispetto al corrispondente periodo del 2018.

Per quanto riguarda le richieste di prestiti (nell’aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati), invece, sono cresciute del +4,5%, sostenuti principalmente dalla componente dei prestiti finalizzati (+7,7%), a fronte del +1,1% fatto segnare dai prestiti personali.

Per quanto riguarda l’importo richiesto, nel complesso dei prestiti personali e finalizzati, nel mese di agosto si registra un calo (-1,9% rispetto allo stesso mese del 2018) che fa assestare il valore medio a 8.655 Euro.