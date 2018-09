Creval, via libera Bankitalia a misurazione rischi “A-IRB”

editato in: da

(Teleborsa) – Creval ha ricevuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione ad utilizzare a fini prudenziali il proprio sistema interno di misurazione del rischio di credito “A-IRB” per le classi regolamentari “esposizioni verso imprese” ed “esposizioni al dettaglio”.

Lo fa sapere lo stesso istituto di credito spiegando che l’adozione del sistema A-IRB “comporterà una riduzione delle attività ponderate per il rischio” che “impatterà positivamente sul CET1 ratio”, il coefficiente patrimoniale della Banca, e “rappresenta – come confermato dall’Amministratore Delegato Mauro Selvetti – un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 2018-2020″.