Creval, via libera a OPA di Credit Agricole da BCE e Bankitalia

(Teleborsa) – La Banca centrale europea e la Banca d’Italia hanno dato il via libera all’OPA di Credit Agricole sul Credito Valtellinese. Lo ha annunciato in una nota la divisione italiana del gruppo bancario francese, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto lanciata lo scorso novembre (10,5 euro per azione, per un investimento totale di 737 milioni di euro).

“Il 16 marzo la Banca centrale europea e la Banca d’Italia, ciascuna per quanto di competenza – spiega il comunicato – hanno notificato all’offerente le autorizzazioni relative al superamento della soglia del 10% nel capitale sociale del Creval, l’acquisto di una partecipazione di controllo diretto nel Creval e l’acquisto di partecipazioni qualificate indirette in Creval PiùFactor e in Generalfinance“.

Il passo successivo sarà attendere il via libera anche dalla Consob. Intanto Credit Agricole Italia ha modificato l’accordo con Algebris e acquisterà la sua quota del 5,38% in Creval anche se l’offerta pubblica di acquisto per la banca italiana non andasse a buon fine.