Creval, utile trimestre a 28 milioni. A giugno assemblea per nuovo CdA dopo OPA Agricole

editato in: da

(Teleborsa) – Il Credito Valtellinese chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 28 milioni di euro, in aumento del 10,6% rispetto ad un profitto di 25,3 milioni registrato nel primo trimestre 2020, che includeva la plusvalenza realizzata per la vendita del ramo di attività del credito su pegno.

Il Cet1 fully loaded è pari al 19,8% in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (19,6%). Il risultato netto della gestione operativa è pari a 54,1 milioni di euro, in aumento del 22,7% anno su anno.

I ricavi della gestione caratteristica sono in aumento del 4,7% grazie al miglioramento sia del margine di interesse (+4,7%) sia delle commissioni nette (+4,8%). Lo stock dei crediti deteriorati lordi è pari a 953 milioni, in calo del 30%, con l’NPE ratio lordo al 5,8%, in diminuzione rispetto all’8,6% dello stesso periodo del 2020 e stabile rispetto a fine 2020.

Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, conclusosi nella tarda serata di ieri, ha preso atto dei risultati definitivi dell’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da Crédit Agricole. Il Consiglio – si legge in una nota – “ritiene che all’interno di un primario gruppo bancario europeo quale Crédit Agricole, la Banca potrà ancor più svilupparsi lungo il percorso di crescita sostenibile già avviato al servizio dei clienti e dei territori in cui opera, grazie alla qualità e alla dedizione delle Persone che vi lavorano”.

Il Consiglio di Amministrazione, “al fine di assicurare l’unitarietà degli indirizzi gestionali e strategici all’interno del Gruppo Crédit Agricole, con spirito collaborativo e costruttivo”, ha quindi deliberato di conferire mandato al Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il 18 giugno 2021, nel rispetto della normativa applicabile, con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e la determinazione del relativo compenso. “Il Consiglio assicura sin d’ora la propria disponibilità a consentire la più serena successione nella gestione della Banca”.