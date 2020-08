CreVal, utile 1° semestre sale a 41 milioni e forte riduzione sofferenze

editato in: da

(Teleborsa) – CreVal ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 41 milioni di euro, in crescita del 74% % rispetto ad un utile di 23,5 milioni di euro registrato nel primo semestre 2019.

La crescita degli impieghi retail (+3,6%), dei nuovi prestiti personali (+74%) e dei depositi retail (+6,3%) si è affiancata ad un ulteriore calo degli oneri operativi (-10%) grazie alle continue azioni di efficientamento.

“I numeri dei primi sei mesi dell’anno evidenziano un buon incremento dei volumi commerciali, segnale concreto del nostro impegno nel servire e fidelizzare i clienti, sia famiglie che PMI, oltre alla capacità di gestire proattivamente i costi, garantendo così un buon livello di redditività”, ha dichiarato l’Ad Luigi Lovaglio, citando che “la nuova offerta anche online di prestiti personali” che ha registrato una “dinamica molto positiva”.

Creval ha inoltre annunciato di aver perfezionato ieri la cessione di un ulteriore pacchetto di crediti deteriorati per un valore di 300 milioni di euro (GBV), completando in anticipo le cessioni previste dal piano. Il NPE ratio lordo si è ridotto di 500 punti base a 6,4% con una riduzione dello stock di crediti deteriorati a 1 miliardo, pressoché dimezzato in un anno.

Per quanto riguarda la patrimonializzazione, Creval si presenta oggi con un livello di solidità ulteriormente rafforzato e ai vertici del sistema bancario italiano. Il CET1 ratio è pari al 16,7% in aumento di 270 p.b. dal 14% del 30/06/19 con un buffer di capitale sopra il minimo SREP di oltre 800 p.b. che consente di far fronte alle incertezze connesse all’evoluzione del quadro economico